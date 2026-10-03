В Агдаме пресечена попытка заключения брака с несовершенолетней

В Агдамском районе сотрудники МВД пресекли попытку заключения брака с 15-летней девочкой.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Ранее семья девочки обратилась в полицию в связи с ее исчезновением. Так, жительница Агдамского района Самира Гасанова (имя и фамилия условны), 2011 года рождения, 1 октября покинула место проживания, не сообщив куда направляется.

В ходе расследования было установлено, что она ушла из дома с целью вступления в брак с жителем Шамкирского района.

В результате поисковой операции ее местонахождение было установлено в кратчайшие сроки, сотрудники правоохранительных органов передали девочку семье, предотвратив заключение брака с несовершеннолетней.

В настоящее время расследование по данному делу продолжается в Агдамском районном отделении полиции.