Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Агдаме пресечена попытка заключения брака с несовершенолетней

    Происшествия
    • 03 октября, 2026
    • 19:49
    В Агдаме пресечена попытка заключения брака с несовершенолетней

    В Агдамском районе сотрудники МВД пресекли попытку заключения брака с 15-летней девочкой.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

    Ранее семья девочки обратилась в полицию в связи с ее исчезновением. Так, жительница Агдамского района Самира Гасанова (имя и фамилия условны), 2011 года рождения, 1 октября покинула место проживания, не сообщив куда направляется.

    В ходе расследования было установлено, что она ушла из дома с целью вступления в брак с жителем Шамкирского района.

    В результате поисковой операции ее местонахождение было установлено в кратчайшие сроки, сотрудники правоохранительных органов передали девочку семье, предотвратив заключение брака с несовершеннолетней.

    В настоящее время расследование по данному делу продолжается в Агдамском районном отделении полиции.

    Агдам ранний брак Сотрудники полиции Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Ağdamda 15 yaşlı qızın erkən evliliyinin qarşısı alınıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:23

    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    Другие страны
    00:01

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:45

    В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:28
    Видео

    Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единства

    Внешняя политика
    23:16

    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В регионе
    23:03

    Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕС

    В регионе
    22:51

    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    В регионе
    22:41
    Фото

    Азербайджанские дизайнеры представили свои коллекции в Париже

    Kультурная политика
    Лента новостей