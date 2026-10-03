США разместили около 500 военнослужащих на границе с Мексикой

Северное командование Вооруженных сил США разместило около 500 военнослужащих на границе с Мексикой в рамках совместных плановых мероприятий двух стран.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства военно-морского флота Мексики.

Американские военнослужащие размещены в районе долины реки Рио-Гранде в штате Техас в рамках операции "Пылающий авангард". Как отметили мексиканские власти, эти действия направлены на укрепление безопасности границы и расширение возможностей по выявлению потенциальных угроз.

Со своей стороны ВМС Мексики в рамках операции "Сабля" направили в приграничный Матаморос в штате Тамаулипас 159 военнослужащих, 11 транспортных средств и два беспилотника.

В Мехико подчеркнули, что взаимодействие двух стран осуществляется на основе уважения суверенитета и взаимного доверия. Мексиканские ВМС продолжат патрулирование северной границы, а обмен информацией между сторонами будет осуществляться по установленным каналам.