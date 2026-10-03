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    США разместили около 500 военнослужащих на границе с Мексикой

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 19:46
    США разместили около 500 военнослужащих на границе с Мексикой

    Северное командование Вооруженных сил США разместило около 500 военнослужащих на границе с Мексикой в рамках совместных плановых мероприятий двух стран.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства военно-морского флота Мексики.

    Американские военнослужащие размещены в районе долины реки Рио-Гранде в штате Техас в рамках операции "Пылающий авангард". Как отметили мексиканские власти, эти действия направлены на укрепление безопасности границы и расширение возможностей по выявлению потенциальных угроз.

    Со своей стороны ВМС Мексики в рамках операции "Сабля" направили в приграничный Матаморос в штате Тамаулипас 159 военнослужащих, 11 транспортных средств и два беспилотника.

    В Мехико подчеркнули, что взаимодействие двух стран осуществляется на основе уважения суверенитета и взаимного доверия. Мексиканские ВМС продолжат патрулирование северной границы, а обмен информацией между сторонами будет осуществляться по установленным каналам.

    Американские войска Мексика
    ABŞ Meksika ilə sərhədə 500-ə yaxın hərbçi yerləşdirib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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