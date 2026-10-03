При обрушении шахты на севере Афганистана погибли пять человек
Другие страны
- 03 октября, 2026
- 19:30
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В результате обрушения золотого рудника в северной афганской провинции Тахар погибли пять шахтеров.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили местные власти в субботу.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Шах-Мастан округа Чах-Аб. Других деталей пока не приводится.
По данным полиции, 10 шахтеров были спасены ранее на этой неделе после двухдневного пребывания в ловушке на другом золотом руднике в районе Самти того же округа.
Обрушения в шахтах - частое явление в Афганистане, где активно добываются железная руда, медь, свинец, цинк, золото, уголь и драгоценные камни.
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Gold mine collapse kills 5 miners in northern Afghanistan
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