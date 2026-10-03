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    При обрушении шахты на севере Афганистана погибли пять человек

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 19:30
    При обрушении шахты на севере Афганистана погибли пять человек

    В результате обрушения золотого рудника в северной афганской провинции Тахар погибли пять шахтеров.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили местные власти в субботу.

    Согласно информации, инцидент произошел в районе Шах-Мастан округа Чах-Аб. Других деталей пока не приводится.

    По данным полиции, 10 шахтеров были спасены ранее на этой неделе после двухдневного пребывания в ловушке на другом золотом руднике в районе Самти того же округа.

    Обрушения в шахтах - частое явление в Афганистане, где активно добываются железная руда, медь, свинец, цинк, золото, уголь и драгоценные камни.

    Афганистан Обрушение рудника
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