Бессент допустил договоренности США и Китая по ограничениям для ИИ

США и Китай могут договориться о сферах, в которых не следует применять технологии искусственного интеллекта.

Как передает Report со ссылкой на Axios, такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

"Я думаю, мы можем договориться о том, что именно модели не должны делать", - сказал он, говоря об ИИ-моделях.

Бессент также выступил за создание между Вашингтоном и Пекином механизма взаимного уведомления по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. По его мнению, Китай согласится на такой формат взаимодействия.

При этом глава Минфина США скептически оценил возможность обмена информацией о возможностях разрабатываемых двумя странами ИИ-моделей. Отвечая на вопрос о целесообразности такого шага, он сказал: "Вероятно, нет".