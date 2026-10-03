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    Бессент допустил договоренности США и Китая по ограничениям для ИИ

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 20:07
    Бессент допустил договоренности США и Китая по ограничениям для ИИ

    США и Китай могут договориться о сферах, в которых не следует применять технологии искусственного интеллекта.

    Как передает Report со ссылкой на Axios, такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

    "Я думаю, мы можем договориться о том, что именно модели не должны делать", - сказал он, говоря об ИИ-моделях.

    Бессент также выступил за создание между Вашингтоном и Пекином механизма взаимного уведомления по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. По его мнению, Китай согласится на такой формат взаимодействия.

    При этом глава Минфина США скептически оценил возможность обмена информацией о возможностях разрабатываемых двумя странами ИИ-моделей. Отвечая на вопрос о целесообразности такого шага, он сказал: "Вероятно, нет".

    Скотт Бессент Искусственный интеллект (ИИ) Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    Bessent ABŞ və Çinin süni intellektə dair razılaşmalarını mümkün sayır
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