Президент "Барселоны" назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрока

Возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси в испанскую "Барселону" в качестве футболиста является нереальным.

Как передает Report, об этом заявил президент клуба Жоан Лапорта, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее "Интер Майами" сообщил о продлении контракта с Месси до декабря 2028 года.

"Возвращение Лео Месси в качестве игрока просто нереально. Сейчас у него контракт с "Интер Майами". Клуб строит проект для настоящего и будущего. Это сложно, и если живешь прошлым, вряд ли двигаешься вперед", - сказал Лапорта.

Месси 38 лет, он выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей.

Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем "Финалиссимы" (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005). Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем "Золотого мяча".

В июне 2023 года Месси перешел "Интер Майами", после ухода из "Барселоны" также защищал цвета французского "Пари Сен-Жермен".