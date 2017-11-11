Президент "Атлетико": В игре с "Карабахом" у нас было 14 000 шансов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Я хотел бы громко заявить: Симеоне для игроков, директоров клуба и болельщиков неприкосновенен. Несомненно, ему все разрешается".

Как сообщает Report, об этом заявил президент испанского "Атлетико" Энрике Серезо, отвечая на критику в адрес главного тренера команды Диего Симеоне. Серезо так оценил выступление команды в групповом раунде Лиги чемпионов: "Я всегда говорю это: Мы играем в футбол. Игра она такая, какая она есть. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Мы могли бы четырежды открыть счёт в матче с "Ромой". В матче с "Карабахом" у нас было 14 000 шансов".

Президент клуба отметил, что "Атлетико" будет трудно совершить чудо в оставшихся 2 матчах. Тем не менее, Серезо сказал, что в чудо может поверить только сама команда: "Если вы меньше всех ждете, что клуб встанет на ноги, тогда ничего не получится. Наша цель выиграть в оставшихся 2 матчах, и мы надеемся, что "Челси" и "Рома" оступятся в матче с "Карабахом". Если попадем в Лигу Европы будем бороться за титул. Любой завоеванный титул будет очень хорошим результатом".