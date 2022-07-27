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Президент "Атлетико" опроверг информацию о трансфере Роналду

Президент "Атлетико" опроверг информацию о трансфере Роналду Президент испанского клуба "Атлетико" (Мадрид) Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном трансфере футболиста сборной Португалии и английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Футбол
27 июля 2022 г. 00:26
Президент Атлетико опроверг информацию о трансфере Роналду

Президент испанского клуба "Атлетико" (Мадрид) Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном трансфере футболиста сборной Португалии и английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как сообщает Report, функционер опроверг эту информацию.

"Не знаю, кто придумал эту историю с переходом Роналду в "Атлетико". Это определенно неправда. Вариант с переходом в "Атлетико" для Роналду практически невозможен", - приводит слова Сересо COPE.

Отметим, что Криштиану Роналду имеет контракт с "Манчестер Юнайтед"до лета 2023 года.

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