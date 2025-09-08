Президент АФФА: Развитие детского футбола - одна из главных целей нашей стратегии
Футбол
- 08 сентября, 2025
- 17:57
Развитие детского футбола входит в число приоритетов стратегии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровшан Наджаф во время открытия футбольного поля в бакинской школе №247.
Он также коснулся важности популяризации футбола.
"Развитие детского футбола в числе приоритетных целей нашей стратегии. В то же время это популяризация футбола и привлечение детей к занятию футболом в школах. Увеличение числа занимающихся футболом также является одной из основных определенных целей", - сказал Наджаф.
Последние новости
18:38
В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране трудаСоциальная защита
18:30
Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союзаИКТ
18:27
Самвел Карапетян останется под стражей по решению судаВ регионе
18:24
Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связейВнешняя политика
18:22
Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектовЭнергетика
18:15
Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мираИндивидуальные
18:13
Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором рискаФинансы
18:13
Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для ЕвропыДругие страны
17:59