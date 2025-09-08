Президент АФФА: Развитие детского футбола - одна из главных целей нашей стратегии

Развитие детского футбола входит в число приоритетов стратегии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровшан Наджаф во время открытия футбольного поля в бакинской школе №247.

Он также коснулся важности популяризации футбола.

"Развитие детского футбола в числе приоритетных целей нашей стратегии. В то же время это популяризация футбола и привлечение детей к занятию футболом в школах. Увеличение числа занимающихся футболом также является одной из основных определенных целей", - сказал Наджаф.