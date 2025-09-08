ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Президент АФФА: Развитие детского футбола - одна из главных целей нашей стратегии

    Футбол
    • 08 сентября, 2025
    • 17:57
    Президент АФФА: Развитие детского футбола - одна из главных целей нашей стратегии

    Развитие детского футбола входит в число приоритетов стратегии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент АФФА Ровшан Наджаф во время открытия футбольного поля в бакинской школе №247.

    Он также коснулся важности популяризации футбола.

    "Развитие детского футбола в числе приоритетных целей нашей стратегии. В то же время это популяризация футбола и привлечение детей к занятию футболом в школах. Увеличение числа занимающихся футболом также является одной из основных определенных целей", - сказал Наджаф.

    АФФА Ровшан Наджаф детский футбол развитие
    AFFA prezidenti: "Strategiyamızın ən əsas məqsədlərindən biri uşaq futbolunun inkişafıdır"

