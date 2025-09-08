İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    AFFA prezidenti: Strategiyamızın ən əsas məqsədlərindən biri uşaq futbolunun inkişafıdır
    Rövşən Nəcəf

    AFFA-nın strategiyasının əsas məqsədlərindən biri uşaq futbolunun inkişafıdır. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf 247 saylı məktəbdə futbol meydançasının açılışı zamanı deyib.

    O, futbolun məşhurlaşmasının da önəminə toxunub:

    "Bildiyiniz kimi bizim strategiyamızın ən əsas məqsədlərindən biri uşaq futbolunun inkişafıdır. Eyni zamanda futbolun populyarlaşmasıdır. Həmçinin uşaqların məktəblərdə futbolla məşğul olmasıdır. Futbolla məşğul olanların sayının artırılması da qarşıya qoyulan əsas hədəflərdəndir".

