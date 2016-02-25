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    Президент АФФА примет участие в конгрессе УЕФА и на выборах президента ФИФА

    Об этом заявил Эльхан Мамедов

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев  примет участие во внеочередном конгрессе УЕФА и на выборах президента ФИФА в Цюрихе (Швейцария).

    Об этом Report сообщил генсек национальной ассоциации Эльхан Мамедов.

    Э.Мамедов отметил, что будет участвовать на конгрессе вместе с Р.Абдуллаевым. В повестку дня заседания включены 3 вопроса: обсуждение отчетного прошлого и предстоящего годов, бюджет организации и внесение поправок в Устав. Также ожидается обсуждение ситуации, с которой столкнулся президент УЕФА Мишель Платини. 

    Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля. Генсек сообщил, что на завтрашнем мероприятии ожидается также участие вице-президента АФФА Эльшада Насирова. 

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