Президент АФФА примет участие в конгрессе УЕФА и на выборах президента ФИФА

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев примет участие во внеочередном конгрессе УЕФА и на выборах президента ФИФА в Цюрихе (Швейцария).

Об этом Report сообщил генсек национальной ассоциации Эльхан Мамедов.

Э.Мамедов отметил, что будет участвовать на конгрессе вместе с Р.Абдуллаевым. В повестку дня заседания включены 3 вопроса: обсуждение отчетного прошлого и предстоящего годов, бюджет организации и внесение поправок в Устав. Также ожидается обсуждение ситуации, с которой столкнулся президент УЕФА Мишель Платини.

Выборы президента ФИФА состоятся 26 февраля. Генсек сообщил, что на завтрашнем мероприятии ожидается также участие вице-президента АФФА Эльшада Насирова.