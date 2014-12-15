 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент АФФА обсудил с официальным лицом УЕФА игру "Карабах"-"Интер"

    На встрече участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генсек Эльхан Мамедов

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку с однодневным визитом прибыл заместитель генсека УЕФА Теодор Теодоридис.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, сегодня официальный представитель УЕФА встретился с президентом федерации Ровнагом Абдуллаевым.

    На встрече с участием вице-президента АФФА Эльшада Насирова и генсека Эльхана Мамедова обсудили организационные вопросы, связанные с предстоящими в Баку играми Евро-2020, развитие футбола в регионе и прошедшую в групповом этапе Лиги Европы игру "Карабах"-"Интер". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi