Президент АФФА обсудил с официальным лицом УЕФА игру "Карабах"-"Интер"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку с однодневным визитом прибыл заместитель генсека УЕФА Теодор Теодоридис.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, сегодня официальный представитель УЕФА встретился с президентом федерации Ровнагом Абдуллаевым.

На встрече с участием вице-президента АФФА Эльшада Насирова и генсека Эльхана Мамедова обсудили организационные вопросы, связанные с предстоящими в Баку играми Евро-2020, развитие футбола в регионе и прошедшую в групповом этапе Лиги Европы игру "Карабах"-"Интер".