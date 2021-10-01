Преступники обокрали отель в Париже, где живет Месси

Бандиты обокрали отель Le Royal Monceau, в котором живет нападающий "ПСЖ" Лионель Месси.

Бандиты обокрали отель Le Royal Monceau, в котором живет нападающий "ПСЖ" Лионель Месси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Преступники спустились с крыши здания и пробрались внутрь, оказавшись на этаж выше, чем апартаменты Месси. Они ограбили четыре комнаты, украв деньги и драгоценности жителей. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Сообщается, что футболист, проживающий в отеле вместе с супругой Антонелой Роккуццо и их тремя детьми, завершает сделку по покупке частного дома и в ближайшее время переедет туда.

Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года на правах свободного агента. На счету форварда 1 гол в 4 матчах за парижан.