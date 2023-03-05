Премьер-лига Азербайджана: "Габала" принимает "Карабах", "Туран Товуз" сыграет с "Нефтчи"

Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день состоятся два матча.
Сначала "Габала" примет "Карабах". "Скакуны" лидируют в чемпионате, имея в активе 62 очка. Хозяева же, занимают 5-е место с 32 очками.
Завершится тур поединком "Туран Товуз" - "Нефтчи".
Премьер-лига Азербайджана
ХХV тур
5 марта (воскресенье)
17:00. "Габала" - "Карабах"
Судьи: Кямал Умудлу, Эльшад Абдуллаев, Теймур Теймуров, Намиг Бекиров
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион.
19:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
"Бакселл Арена".
Отметим, что ранее в игре "Зиря" - «Шамахы" победитель не определился - 2:2, "Сумгайыт" обыграл "Сабаил» со счетом 1:0, а "Сабах" "Кяпаз" - 2:0.