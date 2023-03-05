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Премьер-лига Азербайджана: "Габала" принимает "Карабах", "Туран Товуз" сыграет с "Нефтчи"

Премьер-лига Азербайджана: "Габала" принимает "Карабах", "Туран Товуз" сыграет с "Нефтчи" Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
5 марта 2023 г. 07:41
Премьер-лига Азербайджана: Габала принимает Карабах, Туран Товуз сыграет с Нефтчи

Сегодня завершится XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день состоятся два матча.

Сначала "Габала" примет "Карабах". "Скакуны" лидируют в чемпионате, имея в активе 62 очка. Хозяева же, занимают 5-е место с 32 очками.

Завершится тур поединком "Туран Товуз" - "Нефтчи".

Премьер-лига Азербайджана

ХХV тур

5 марта (воскресенье)

17:00. "Габала" - "Карабах"

Судьи: Кямал Умудлу, Эльшад Абдуллаев, Теймур Теймуров, Намиг Бекиров

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион.

19:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев

"Бакселл Арена".

Отметим, что ранее в игре "Зиря" - «Шамахы" победитель не определился - 2:2, "Сумгайыт" обыграл "Сабаил» со счетом 1:0, а "Сабах" "Кяпаз" - 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qəbələ" "Qarabağ"ı, "Turan Tovuz" "Neftçi"ni qəbul edəcək

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