Премьер-лига: "Зиря" на выезде обыграла "Туран Товуз"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу проведена очередная игра 33-го тура.
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Матч завершился победой столичного клуба со счетом 1:2. В составе бакинцев отличились Салифу Сума (14') и Сезар Меза Колли (70'). Единственный мяч хозяев забил Фарид Набиев на 52-й минуте.
Игрок "Туран Товуза" Родерик Миллер получил прямую красную на 90+8 минуте.
После этого результата "Зиря" поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, у нее в активе 52 очка. Товузский клуб идет 7-м, набрав на 10 очков меньше соперника.