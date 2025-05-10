Премьер-лига: "Зиря" на выезде обыграла "Сабаил"

"Зиря" на выезде обыграла "Сабаил" в матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

"Зиря" на выезде обыграла "Сабаил" в матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , встреча на ASCO Arena завершилась победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол забил Давит Волков на 90+1-й минуте.

После этого результата команда под руководством главного тренера Рашада Садыгова, увеличив количество очков до 70, закрепилась на второй строчке. "Сабаил", находящийся на последнем, 10-м месте в турнирной таблице с 22 очками, потерял шансы остаться в Премьер-лиге.

Отметим, что в матче открытия тура накануне "Сабах" уверенно обыграл "Шамахы" со счетом 3:1.