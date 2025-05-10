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Премьер-лига: "Зиря" на выезде обыграла "Сабаил"

Премьер-лига: "Зиря" на выезде обыграла "Сабаил" "Зиря" на выезде обыграла "Сабаил" в матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
10 мая 2025 г. 19:11
Премьер-лига: Зиря на выезде обыграла Сабаил

"Зиря" на выезде обыграла "Сабаил" в матче 34-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, встреча на ASCO Arena завершилась победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол забил Давит Волков на 90+1-й минуте.

После этого результата команда под руководством главного тренера Рашада Садыгова, увеличив количество очков до 70, закрепилась на второй строчке. "Сабаил", находящийся на последнем, 10-м месте в турнирной таблице с 22 очками, потерял шансы остаться в Премьер-лиге.

Отметим, что в матче открытия тура накануне "Сабах" уверенно обыграл "Шамахы" со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Zirə” səfərdə “Səbail”i məğlub edib

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