    Премьер-лига: В последнем матче X тура "Сабах" примет "Габалу"

    Футбол
    • 03 ноября, 2025
    • 09:18
    Премьер-лига: В последнем матче X тура Сабах примет Габалу

    Сегодня завершится X тур Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, в последнем матче тура в 19:30 "Сабах" примет "Габалу".

    Хозяева поля занимают шестое место с 15 очками, гости - десятое с 5 очками.

    В предыдущих матчах тура "Карабах" одержал победу над "Имишли" (2:0), "Зиря" - над "Карван-Евлахом" (3:2), "Нефтчи" - над "Кяпязом" (5:1), "Туран Товуз" - над "Шамахы" (2:1), а "Сумгайыт" - над "Араз-Нахчываном" (3:2).

    Премьер-лига Азербайджана X тур клуб "Сабах"
    Premyer Liqa: Turun sonuncu oyununda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edəcək

