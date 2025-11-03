Премьер-лига: В последнем матче X тура "Сабах" примет "Габалу"
Футбол
- 03 ноября, 2025
- 09:18
Сегодня завершится X тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в последнем матче тура в 19:30 "Сабах" примет "Габалу".
Хозяева поля занимают шестое место с 15 очками, гости - десятое с 5 очками.
В предыдущих матчах тура "Карабах" одержал победу над "Имишли" (2:0), "Зиря" - над "Карван-Евлахом" (3:2), "Нефтчи" - над "Кяпязом" (5:1), "Туран Товуз" - над "Шамахы" (2:1), а "Сумгайыт" - над "Араз-Нахчываном" (3:2).
