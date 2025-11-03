Premyer Liqa: Turun sonuncu oyununda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 09:00
    Premyer Liqa: Turun sonuncu oyununda Sabah Qəbələni qəbul edəcək

    Misli Premyer Liqasında X tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edəcək.

    Qarşılaşma saat 19:30-da start götürəcək. Meydan sahibləri 15 xalla altıncı, qonaqlar 5 xalla onuncu pillədə qərarlaşıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    3 noyabr

    19:30. "Sabah" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Kamran Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Eyyub İbrahimov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    "Bank Respublika Arena"

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1), "Turan Tovuz" "Şamaxı"nı (2:1), "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"ı (3:2) məğlub edib.

    Премьер-лига: В последнем матче X тура "Сабах" примет "Габалу"

