Premyer Liqa: Turun sonuncu oyununda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edəcək
- 03 noyabr, 2025
- 09:00
Misli Premyer Liqasında X tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edəcək.
Qarşılaşma saat 19:30-da start götürəcək. Meydan sahibləri 15 xalla altıncı, qonaqlar 5 xalla onuncu pillədə qərarlaşıb.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, X tur
3 noyabr
19:30. "Sabah" – "Qəbələ"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Kamran Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.
"Bank Respublika Arena"
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1), "Turan Tovuz" "Şamaxı"nı (2:1), "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"ı (3:2) məğlub edib.
