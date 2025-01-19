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Премьер-лига: В матче "Нефтчи" — "Сабах" победитель не определился

Премьер-лига: В матче "Нефтчи" — "Сабах" победитель не определился "Нефтчи" и "Сабах" сыграли вничью в матче 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
19 января 2025 г. 20:39
Премьер-лига: В матче Нефтчи — Сабах победитель не определился

"Нефтчи" и "Сабах" сыграли вничью в матче 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последняя встреча тура, прошедшая на "Нефтчи Арене", завершилась со счетом 1:1.

На 78-й минуте защитник "Нефтчи" Азер Салахлы забил автогол, всего через минуту Андрей Штогрин сравнял счет.

После этого результата подопечные Самира Абасова довели число очков до 18 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. "Сабах" с 27 баллами расположился на 5-м месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Шамахы" со счетом 3:2, "Зиря" оказалась сильнее "Араз-Нахчыван" - 1:0, "Сабаил" выиграл у "Сумгайыта" со счетом 2:0, а "Кяпаз" на выезде разгромил "Туран Товуз" (2:5).

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