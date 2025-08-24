Премьер-лига: "Туран Товуз" проиграл "Араз-Нахчывану" в матче 2-го тура

"Туран Товуз" проиграл "Араз-Нахчывану" в матче второго тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе гостей отличились Шарль Боли на 38-й минуте и Ба-Муака Симакала на 52-й. За товузский клуб забил с пенальти Алехандро Серрано на 77-й минуте.

"Араз-Нахчыван" довел количество своих очков до 4, у "Туран Товуз" в активе 3 балла.

В первом матче дня "Сабах" на выезде обыграл "Шамахы" - 1:2.

Отметим, что в предыдущих матчах II тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Имишли", "Сумгайыт" обыграл "Карабах" (1:0), "Карван-Евлах" оказался сильнее "Кяпяз" (3:2). Тур завершится 25 августа матчем "Габала" - "Зиря".