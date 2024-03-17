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Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Карабах", "Сабах" на выезде сыграет с "Сумгайытом"

Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Карабах", "Сабах" на выезде сыграет с "Сумгайытом" Сегодня будут подведены итоги 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
17 марта 2024 г. 09:01
Премьер-лига: Туран Товуз примет Карабах, Сабах на выезде сыграет с Сумгайытом

Сегодня будут подведены итоги 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день будет проведено два матча.

Сначала "Туран Товуз" примет агдамский "Карабах". Хозяева после 26 игр набрали 35 очков и занимают 7-ю строчку турнирной таблицы, "скакуны" лидируют с 63 очками.

Итоги тура будут подведены встречей "Сумгайыт" - "Сабах". Представители "города молодежи" расположились на четвертом месте в чемпионате страны (39 очков), у гостей - 37 очков, они на ступень ниже соперника.

Премьер-лига Азербайджана, 27-й тур

16:00. "Туран Товуз" - "Карабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Вюсал Мамедов, Рахман Имами, Али Алиев
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Товузский городской стадион.

19:00. "Сумгайыт" – "Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" обыграл "Сабаил" (3:0), а "Зиря" - "Кяпаз" (2:1). В матче "Араз-Нахчыван" – "Габала" победитель не определился – 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"un, "Sabah" "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

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