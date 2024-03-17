Премьер-лига: "Туран Товуз" примет "Карабах", "Сабах" на выезде сыграет с "Сумгайытом"

Сегодня будут подведены итоги 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги 27-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в последний игровой день будет проведено два матча.

Сначала "Туран Товуз" примет агдамский "Карабах". Хозяева после 26 игр набрали 35 очков и занимают 7-ю строчку турнирной таблицы, "скакуны" лидируют с 63 очками.

Итоги тура будут подведены встречей "Сумгайыт" - "Сабах". Представители "города молодежи" расположились на четвертом месте в чемпионате страны (39 очков), у гостей - 37 очков, они на ступень ниже соперника.

Премьер-лига Азербайджана, 27-й тур

16:00. "Туран Товуз" - "Карабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Вюсал Мамедов, Рахман Имами, Али Алиев

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Товузский городской стадион.

19:00. "Сумгайыт" – "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Джабаров

Судья-инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" обыграл "Сабаил" (3:0), а "Зиря" - "Кяпаз" (2:1). В матче "Араз-Нахчыван" – "Габала" победитель не определился – 1:1.