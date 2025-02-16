Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 23-го тура

"Туран Товуз" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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На 47-й минуте игрок нахчыванцев Игор Рибейро получил красную карточку, за четыре минуты до конца основного времени матча Хайдерсон Уртадо забил победный гол товузской команды.
После 23 сыгранных матчей "Араз-Нахчыван" набрал 44 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе "Туран Товуз" 39 баллов, он расположился на 4-м месте.
Во втором матче дня "Карабах" на выезде сыграет с "Нефтчи". Накануне "Зиря" в гостях обыграла "Сумгайыт" со счетом 3:0. Итоги тура будут подведены 17 февраля.