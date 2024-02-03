Премьер-лига: "Туран Товуз" на выезде сыграл вничью с "Сабахом"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 21-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 21-го тура.

Как сообщает Report , в очередной встрече сошлись "Сабах" и "Туран Товуз".

Игра на "Банк Республика Арене" в Баку завершилась со счетом 1:1. Судьба матча была решена в первом тайме. Первый гол на 11-й минуте забили гости, отличился Алекс Соуза. Спустя еще 11 минут Кахим Пэррис восстановил статус-кво и оформил окончательный счет.

После этого результата "Сабах" увеличил запас очков до 27, а "Туран Товуз" — до 26.

Отметим, что в стартовой игре тура "Карабах" одержал победу над "Сабаилом" (2:1). Остальные матчи пройдут 4-5 февраля.