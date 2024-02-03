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Премьер-лига: "Туран Товуз" на выезде сыграл вничью с "Сабахом"

Премьер-лига: "Туран Товуз" на выезде сыграл вничью с "Сабахом" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 21-го тура.
Футбол
3 февраля 2024 г. 19:48
Премьер-лига: Туран Товуз на выезде сыграл вничью с Сабахом

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу продолжаются игры 21-го тура.

Как сообщает Report, в очередной встрече сошлись "Сабах" и "Туран Товуз".

Игра на "Банк Республика Арене" в Баку завершилась со счетом 1:1. Судьба матча была решена в первом тайме. Первый гол на 11-й минуте забили гости, отличился Алекс Соуза. Спустя еще 11 минут Кахим Пэррис восстановил статус-кво и оформил окончательный счет.

После этого результата "Сабах" увеличил запас очков до 27, а "Туран Товуз" — до 26.

Отметим, что в стартовой игре тура "Карабах" одержал победу над "Сабаилом" (2:1). Остальные матчи пройдут 4-5 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Turan Tovuz” “Sabah”la səfərdə heç-heçə edib

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