Премьер-лига: Тур Победы начнется с матча "Сабаил" - "Туран Товуз"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартует XII тур.
Как сообщает Report, в матче открытия тура Победы (Zəfər turu) "Сабаил" сыграет против клуба "Туран Товуз".
Матч, который пройдет на ASCO Arena, начнется в 19:00.
Премьер-лига Азербайджана
XII тур
19:00 "Сабаил" - "Туран Товуз"
Судьи: Камранбек Рагимов, Камран Байрамов, Джамиль Гулиев, Рауф Аллахвердиев
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
ASCO Arena.
Отметим, что другие матчи XII тура пройдут 4 и 5 ноября.