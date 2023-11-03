Премьер-лига: Тур Победы начнется с матча "Сабаил" - "Туран Товуз"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартует XII тур.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартует XII тур.

Как сообщает Report, в матче открытия тура Победы (Zəfər turu) "Сабаил" сыграет против клуба "Туран Товуз".

Матч, который пройдет на ASCO Arena, начнется в 19:00.

Премьер-лига Азербайджана

XII тур

19:00 "Сабаил" - "Туран Товуз"

Судьи: Камранбек Рагимов, Камран Байрамов, Джамиль Гулиев, Рауф Аллахвердиев

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Зейнал Зейналов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

ASCO Arena.

Отметим, что другие матчи XII тура пройдут 4 и 5 ноября.