Премьер-лига: Сегодня стартует очередной тур - АФИША

Сегодня пройдут матчи XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут две встречи.

"Нефтчи" сыграет в гостях с "Габала". На данный момент в активе у бакинцев 30 очков, а на счету у хозяев - 13. В двух проведенных матчах сезона между собой победу одерживала столичная команда с крупным счетом - 3:0 и 4:1.

Отметим, что команды встречались 46 раз. "Габала" выиграла в 16 встречах, а "Нефтчи" в 21. Девять игр завершились вничью.

В другом матче дня на стадионе на "ASK Arena" "Кешля" примет "Зиря". Обе команды в последних двух турах проиграли свои матчи. Хозяева поля под руководством Тарлана Ахмедова, с 26 очками занимают третье место, а гости идут пятыми, имея в активе 20 очками.

В Премьер-лиге соперники встречались между собой 18 раз. Каждая из команд одержала одинаковое количество побед - 5 раз. В 8 матчах победитель не был определен.

Премьер-лига Азербайджана, XVIII тур

15:00. "Габала" - "Нефтчи"

Габала, Городской стадион.

Главный судья - Алияр Агаев.

17:00. "Кешля" - "Зиря"

Баку, стадион «"АСК Арена".

Главный судья - Рауф Джабаров.

Отметим, что заключительные матчи тура состоятся 24 февраля: "Сабах" - "Сабаил", "Карабах" - "Сумгайыт".