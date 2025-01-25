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Премьер-лига: Сегодня состоятся еще два матча

Премьер-лига: Сегодня состоятся еще два матча Сегодня состоятся два матча в рамках XX тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
25 января 2025 г. 09:33
Премьер-лига: Сегодня состоятся еще два матча

Сегодня состоятся два матча в рамках XX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Сабаил" примет "Кяпяз" на стадионе ASCO Arena. Управлять матчем будет судья Алияр Агаев.

Гянджинский клуб на данный момент находится на 9-м месте в турнирной таблице с 14 очками, а представитель столицы занимает последнее 10-ое место с 12 очками.

Последняя встреча дня состоится в 18:30 на стадионе Bank Respublika Arena между клубами "Сабах" и "Сумгайыт". Судить матч будет Эльчин Масиев.

"Сабах" занимает 5-ое место в турнирной таблице с 27 очками, а "Сумгайыт" - 6-ое место с 20 очками.

Отметим, что во вчерашнем матче в Шамахы между "Шамахы" и "Зиря" гости одержали победу со счетом 2:1. Тур завершится завтра матчами "Араз-Нахчыван" - "Нефтчи" и "Карабах" - "Туран Товуз".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

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