Премьер-лига: "Нефтчи" встретится с "Туран Товузом", "Сабах" - с "Сабаилом"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча VIII тура.
Как сообщает Report, в первом матче гостем "Туран Товуза" станет "Нефтчи".
Представитель региона занял четвертое место, имея в активе 11 очков, а "черно-белые" - шестое (9 очков).
Во втором матче дня "Сабах" встретится на выезде с "Сабаилом". Хозяева поля занимают третье место, имея в активе 13 очков, а гости, сыгравшие на один матч меньше соперника, занимают восьмое место (5 очков).
Премьер-лига Азербайджана
VIII тур
16:00. "Туран Товуз" - "Нефтчи"
Судьи: Эмин Алиев, Муслим Алиев, Ширмамед Мамедов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Товузский городской стадион
18:00. "Сабаил" - "Сабах"
Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Рахман Имами, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Аслан Шахгялдиев
ASCO Arena.