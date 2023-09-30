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Премьер-лига: "Нефтчи" встретится с "Туран Товузом", "Сабах" - с "Сабаилом"

Премьер-лига: "Нефтчи" встретится с "Туран Товузом", "Сабах" - с "Сабаилом" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две матча VIII тура.
Футбол
30 сентября 2023 г. 09:33
Премьер-лига: Нефтчи встретится с Туран Товузом, Сабах - с Сабаилом

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча VIII тура.

Как сообщает Report, в первом матче гостем "Туран Товуза" станет "Нефтчи".

Представитель региона занял четвертое место, имея в активе 11 очков, а "черно-белые" - шестое (9 очков).

Во втором матче дня "Сабах" встретится на выезде с "Сабаилом". Хозяева поля занимают третье место, имея в активе 13 очков, а гости, сыгравшие на один матч меньше соперника, занимают восьмое место (5 очков).

Премьер-лига Азербайджана

VIII тур

16:00. "Туран Товуз" - "Нефтчи"

Судьи: Эмин Алиев, Муслим Алиев, Ширмамед Мамедов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Товузский городской стадион

18:00. "Сабаил" - "Сабах"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Рахман Имами, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Аслан Шахгялдиев

ASCO Arena.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" "Turan Tovuz"la, "Sabah" "Səbail"lə üz-üzə gələcək

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