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Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Сумгайыта", "Туран Товуз" примет "Сабах"

Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Сумгайыта", "Туран Товуз" примет "Сабах" Сегодня в Азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоятся еще два матча XIII тура.
Футбол
11 ноября 2023 г. 09:30
Премьер-лига: Нефтчи сыграет против Сумгайыта, Туран Товуз примет Сабах

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XIII тура.

Как сообщает Report, сначала "Нефтчи" примет "Сумгайыт".

Матч на "Нефтчи-Арене" начнется в 16:30. Команды, набравшие по 18 очков, делят 5-6 места.

В другом матче "Сабах" сыграет с "Туран Товуз". Эта встреча начнется в 19:00. Региональный клуб занимает 7-е место с 15 очками, а столичный - 8-е с 13 очками.

Отметим, что матчи тура "Зиря" - "Габала" и "Карабах" - "Сабаил" состоятся 12 ноября. Накануне "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом - 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" "Sumqayıt"ı, "Turan Tovuz" "Sabah"ı qəbul edəcək

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