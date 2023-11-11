Премьер-лига: "Нефтчи" сыграет против "Сумгайыта", "Туран Товуз" примет "Сабах"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще два матча XIII тура.
Как сообщает Report, сначала "Нефтчи" примет "Сумгайыт".
Матч на "Нефтчи-Арене" начнется в 16:30. Команды, набравшие по 18 очков, делят 5-6 места.
В другом матче "Сабах" сыграет с "Туран Товуз". Эта встреча начнется в 19:00. Региональный клуб занимает 7-е место с 15 очками, а столичный - 8-е с 13 очками.
Отметим, что матчи тура "Зиря" - "Габала" и "Карабах" - "Сабаил" состоятся 12 ноября. Накануне "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом - 1:0.