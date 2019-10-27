​Премьер-лига: "Нефтчи" побеждает "Сумгайыт"

В воскресенье состоялся матч IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между командами "Сумгайыт" и "Нефтчи".

Как передает Report, игра проходила на стадионе "Капитал Банк Арена" в Сумгайыте.

Во встрече, которую судил арбитр ФИФА Алияр Агаев, победу одержали гости со счетом 4:2.

Отметим, что три гола в игре были забиты с пенальти. Так, на 5-й минуте Мехти Шариф вывел хозяев вперед. Но, на 28-минуте после грубового нарушения против Стивена Монроза, 11-метровый четко исполнил Эмин Махмудов – 1:1. Через шесть минут Багали Дабо забивает второй мяч "Нефтчи". Еще один пенальти рефери назначил на 82-й минуте, который забил Э.Махмудов. Сразу же, после этого флагман отечественного футбола довел счет до разгрома. Четвертый гол в составе "Нефтчи" на счету Б.Дабо, который тем самым, как Э.Махмудов отметился дублем. Лишь, в дополнительных минутах хозяевам поля, благодаря забитому мячу Амиля Юнанова, удалось уйти от разгрома.

После этой победы "Нефтчи" вновь переместился на вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. "Сумгайыт" же, с 10 очками занимает пятое место.

Напомним, что в субботу в рамках отчетного тура "Кешля" обыграла "Габалу" (2:1), "Сабах" и "Зиря" сыграли вничью (2:2).

Текущий тур завершится матчем в понедельник, когда действующий чемпион и лидер нынешнего сезона "Карабах" примет "Сабаил".