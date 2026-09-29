В Стамбуле наложили арест на самолет иранской авиакомпании
В регионе
- 29 сентября, 2026
- 06:39
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Самолет иранской компании Caspian Airlines с регистрационным номером EP-KPB арестован в аэропорту турецкого Стамбула.
Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, причиной этого стала задолженность эксплуатирующей воздушное судно авиакомпнии в размере 3 млн евро.
Согласно информации, в рамках судебного разбирательства адвокаты компании-кредитора и судебные приставы прибыли в аэропорт Стамбула и добились недопущения вылета самолета в Иран.
После этого пассажиров вывели из самолета, а на воздушное судно наложили арест.
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