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    В Стамбуле наложили арест на самолет иранской авиакомпании

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 06:39
    В Стамбуле наложили арест на самолет иранской авиакомпании

    Самолет иранской компании Caspian Airlines с регистрационным номером EP-KPB арестован в аэропорту турецкого Стамбула.

    Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, причиной этого стала задолженность эксплуатирующей воздушное судно авиакомпнии в размере 3 млн евро.

    Согласно информации, в рамках судебного разбирательства адвокаты компании-кредитора и судебные приставы прибыли в аэропорт Стамбула и добились недопущения вылета самолета в Иран.

    После этого пассажиров вывели из самолета, а на воздушное судно наложили арест.

    Арест имущества Стамбул (Турция)
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    MiniBoss
    MiniBoss

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