В Стамбуле наложили арест на самолет иранской авиакомпании

Самолет иранской компании Caspian Airlines с регистрационным номером EP-KPB арестован в аэропорту турецкого Стамбула.

Как сообщает Report со ссылкой на HaberGlobal, причиной этого стала задолженность эксплуатирующей воздушное судно авиакомпнии в размере 3 млн евро.

Согласно информации, в рамках судебного разбирательства адвокаты компании-кредитора и судебные приставы прибыли в аэропорт Стамбула и добились недопущения вылета самолета в Иран.

После этого пассажиров вывели из самолета, а на воздушное судно наложили арест.