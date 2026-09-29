Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской базе Фэрфорд

В инциденте на используемой американскими военными авиабазе Фэрфорд в Великобритании обнаружили иностранный след.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"То, что могло произойти в Великобритании на выходных, - это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства... Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе. В ближайшие дни появится гораздо больше новостей на эту тему", - сказал он в интервью.

В воскресенье британская полиция задержала пять человек, уличив их в совершении преступлений, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Впоследствии оказалось, что все они граждане этой страны. Уже в понедельник подозреваемых отпустили под залог.