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    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской базе Фэрфорд

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 05:54
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской базе Фэрфорд

    В инциденте на используемой американскими военными авиабазе Фэрфорд в Великобритании обнаружили иностранный след.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    "То, что могло произойти в Великобритании на выходных, - это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства... Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе. В ближайшие дни появится гораздо больше новостей на эту тему", - сказал он в интервью.

    В воскресенье британская полиция задержала пять человек, уличив их в совершении преступлений, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Впоследствии оказалось, что все они граждане этой страны. Уже в понедельник подозреваемых отпустили под залог.

    Марко Рубио Борьба с терроризмом Соединенные Штаты Америки (США) Великобритания
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