Хаменеи: Иранский народ полон решимости защитить Ормузский пролив
В регионе
- 29 сентября, 2026
- 06:20
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Иранский народ полон решимости защищать Ормузский пролив.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Сегодня люди из всех слоев общества решительно стоят на защите своих справедливых позиций, в том числе полны решимости защищать Ормузский пролив", - добавил он.
Ранее стало известно, что Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны США согласился приостановить обогащение урана.
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