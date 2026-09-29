Хаменеи: Иранский народ полон решимости защитить Ормузский пролив

Иранский народ полон решимости защищать Ормузский пролив.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

"Сегодня люди из всех слоев общества решительно стоят на защите своих справедливых позиций, в том числе полны решимости защищать Ормузский пролив", - добавил он.

Ранее стало известно, что Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны США согласился приостановить обогащение урана.