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    Хаменеи: Иранский народ полон решимости защитить Ормузский пролив

    В регионе
    • 29 сентября, 2026
    • 06:20
    Хаменеи: Иранский народ полон решимости защитить Ормузский пролив

    Иранский народ полон решимости защищать Ормузский пролив.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

    "Сегодня люди из всех слоев общества решительно стоят на защите своих справедливых позиций, в том числе полны решимости защищать Ормузский пролив", - добавил он.

    Ранее стало известно, что Иран в обмен на смягчение санкционного режима со стороны США согласился приостановить обогащение урана.

    Моджтаба Хаменеи Ядерная программа Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив
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