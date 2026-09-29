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    Пхеньян считает Вашингтон виновным в подрыве международной системы ядерного нераспространения

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 05:18
    Пхеньян считает Вашингтон виновным в подрыве международной системы ядерного нераспространения

    США своими действиями подрывают международную систему ядерного нераспространения и усиливают риски новой гонки вооружений.

    Как передает Report ос ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), такая оценка содержится в меморандуме Министерства иностранных дел КНДР,.

    "Открытые действия США по вертикальному и горизонтальному распространению ядерного оружия расшатывают основы международного режима нераспространения и становятся главным фактором, угрожающим миру и безопасности во всем мире", - говорится в документе.

    В Пхеньяне к "вертикальному распространению" относят прежде всего наращивание и модернизацию собственного американского арсенала. МИД упоминает работы по созданию межконтинентальной ракеты LGM-35A Sentinel, стратегических бомбардировщиков B-21, подлодок класса Columbia, новых модификаций ядерных авиабомб B61 и планы создания системы противоракетной обороны Golden Dome.

    Отдельный раздел посвящен "горизонтальному распространению". Ведомство обвиняет Вашингтон в передаче союзникам ядерных технологий, размещении соответствующих средств за пределами территории США и развитии механизмов расширенного сдерживания с европейскими и азиатскими партнерами. В качестве примеров приводятся НАТО, AUKUS, а также сотрудничество с Республикой Корея и Японией.

    Ядерное сдерживание Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) Соединенные Штаты Америки (США)
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