Премьер-лига: "Кяпаз" выиграл у "Туран Товуз"

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоялась еще одна игра XIX тура.

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоялась еще одна игра XIX тура.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Кяпаз" встретился с "Туран Товуз".

Встреча завершилась победой гянджинского клуба со счетом 2: 1. Победные голы забили Шакир Сеидов на 25-й минуте и Мартинс Джуниор на 71-й минуте. У "Товуза" на 4-й минуте отличился Айхан Гусейнов, а на 9-й минуте Фаиг Гаджиев получил красную карточку и был удален с поля.

Отметим, что первая встреча дня между "Сабаилом" и "Зирой" завершилась безголевой ничьей. Такой же результат был зафиксирован вчера в матче "Сабах" - "Нефтчи". Игры тура "Габала" - "Сумгайыт" и "Карабах"- "Араз-Нахчыван" пройдут 23 января.