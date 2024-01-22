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Премьер-лига: "Кяпаз" выиграл у "Туран Товуз"

Премьер-лига: "Кяпаз" выиграл у "Туран Товуз" В азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоялась еще одна игра XIX тура.
Футбол
22 января 2024 г. 20:46
Премьер-лига: Кяпаз выиграл у Туран Товуз

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоялась еще одна игра XIX тура.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Кяпаз" встретился с "Туран Товуз".

Встреча завершилась победой гянджинского клуба со счетом 2: 1. Победные голы забили Шакир Сеидов на 25-й минуте и Мартинс Джуниор на 71-й минуте. У "Товуза" на 4-й минуте отличился Айхан Гусейнов, а на 9-й минуте Фаиг Гаджиев получил красную карточку и был удален с поля.

Отметим, что первая встреча дня между "Сабаилом" и "Зирой" завершилась безголевой ничьей. Такой же результат был зафиксирован вчера в матче "Сабах" - "Нефтчи". Игры тура "Габала" - "Сумгайыт" и "Карабах"- "Араз-Нахчыван" пройдут 23 января.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Kəpəz" Turan Tovuz"a qalib gəlib

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