Премьер-лига: "Кяпаз" обыграл "Туран Товуз" в матче 19-го тура

Гянджинский "Кяпаз" обыграл "Туран Товуз" в выездном матче 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Гянджинский "Кяпаз" обыграл "Туран Товуз" в выездном матче 19-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , матч на Товузском городском стадионе завершился победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей дубль оформил Туран Манафов (17, 57), еще по одному голу забили Егор Хвалько (42), Махамаду Ба (75) и Карим Лкоча (90+2).

У "Туран Товуз" отличились Кристиан да Силва (4) и Рагим Садыхов (34).

После этого результата "Кяпаз", набрав 14 очков, поднялся на 9-е место в турнирной таблице, "Туран Товуз" с 32 баллами занимает в чемпионате страны 4-е место.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" обыграл "Шамахы" со счетом 3:2, "Зиря" оказалась сильнее "Араз-Нахчыван" - 1:0, а "Сабаил" выиграл у "Сумгайыта" со счетом 2:0.