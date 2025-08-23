Премьер Лига: "Кярван-Евлах" обыграл "Кяпяз"

"Кярван-Евлах" встретился с "Кяпаз" в рамках II тура Misli Премьер Лиги.
Как сообщает Report, встреча завершилась победой представителя Евлаха со счетом 3:2.
За победителей отличились Джой Слейд Микелс в пенальти на 38-й минуте, Томпсон Гави на 52-й мин. и Кайл Спенс на 89-й мин. За гянджинский клуб два мяча отыграли Магсад Исаев на 77-й мин. и Витор Фейжао на 90+6-й мин.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Нефтчи" со счетом 0:0. "Сумгайыт" же обыграл в гостях "Карабах" (1:0). Другие встречи Премьер-лиги пройдут 24 и 25 августа.