О нас

Премьер Лига: "Кярван-Евлах" обыграл "Кяпяз"

Премьер Лига: "Кярван-Евлах" обыграл "Кяпяз" "Кярван-Евлах" встретился с "Кяпаз" в рамках II тура Misli Премьер Лиги.
Футбол
23 августа 2025 г. 21:08
Премьер Лига: Кярван-Евлах обыграл Кяпяз

"Кярван-Евлах" встретился с "Кяпаз" в рамках II тура Misli Премьер Лиги.

Как сообщает Report, встреча завершилась победой представителя Евлаха со счетом 3:2.

За победителей отличились Джой Слейд Микелс в пенальти на 38-й минуте, Томпсон Гави на 52-й мин. и Кайл Спенс на 89-й мин. За гянджинский клуб два мяча отыграли Магсад Исаев на 77-й мин. и Витор Фейжао на 90+6-й мин.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Нефтчи" со счетом 0:0. "Сумгайыт" же обыграл в гостях "Карабах" (1:0). Другие встречи Премьер-лиги пройдут 24 и 25 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Kəpəz” “Karvan-Yevlax”a uduzub

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi