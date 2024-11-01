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Премьер-лига: "Карабах" сыграет с "Туран Товузом"

Премьер-лига: "Карабах" сыграет с "Туран Товузом" 09:06
Футбол
1 ноября 2024 г. 09:24
Премьер-лига: Карабах сыграет с Туран Товузом

"Туран Товуз" сегодня в 12-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу примет агдамский "Карабах".

Как сообщает Report, встреча начнется на Товузском городском стадионе в 18:30.

Судить матч будет арбитр ФИФА Алияр Агаев.

Представитель Агдама, сыгравший на одну игру меньше своего соперника, лидирует с 27 очками. Товузцы с 24 очками идут на втором месте.

В другом матче дня "Нефтчи" примет "Араз-Нахчыван". Игра начнется в 20:30. Матч обслужит судейская бригада во главе с Рашадом Ахмедовым.

Нахчыванский клуб, у которого матч в запасе, занимает третье место (21 очко), "черно-белые" - восьмое (9 очков).

Остальные матчи тура пройдут 2-3 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"un qonağı olacaq

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