Премьер-лига: "Карабах" сыграет с "Туран Товузом"

09:06

"Туран Товуз" сегодня в 12-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу примет агдамский "Карабах".

Как сообщает Report, встреча начнется на Товузском городском стадионе в 18:30.

Судить матч будет арбитр ФИФА Алияр Агаев.

Представитель Агдама, сыгравший на одну игру меньше своего соперника, лидирует с 27 очками. Товузцы с 24 очками идут на втором месте.

В другом матче дня "Нефтчи" примет "Араз-Нахчыван". Игра начнется в 20:30. Матч обслужит судейская бригада во главе с Рашадом Ахмедовым.

Нахчыванский клуб, у которого матч в запасе, занимает третье место (21 очко), "черно-белые" - восьмое (9 очков).

Остальные матчи тура пройдут 2-3 ноября.