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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Туран Товуз"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Туран Товуз" Сегодня стартует XI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
20 октября 2022 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: Карабах примет Туран Товуз

Сегодня стартует XI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в единственном матче дня действующий чемпион "Карабах" примет "Туран Товуз".

Матч на "Азерсун Арене" начнется в 19:00. "Скакуны" лидируют в турнирной таблице с 27 очками. Представитель Товуза занимает шестое место, набрав 12 очков. Встреча III тура между командами, которая ранее была отложена, состоится 9 ноября.

Команды до сих пор не встречались в рамках первенства страны.

Премьер-лига Азербайджана

XI раунд

20 октября (четверг)

"Карабах" - "Туран Товуз"
Судьи: Вугар Гасанлы, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Кямранбей Рагимов
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Джаваншир Юсифов
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
"Азерсун Арена", 19:00.

Отметим, что в рамках XI тура 22 октября сыграют "Габала" и "Кяпаз", "Сумгайыт" и "Зиря". На следующий день встретится "Сабаил" и "Шамахы", а также пройдет бакинское дерби между "Нефтчи" и "Сабахом".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u qəbul edəcək

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