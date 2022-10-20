Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Туран Товуз"

Сегодня стартует XI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует XI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в единственном матче дня действующий чемпион "Карабах" примет "Туран Товуз".

Матч на "Азерсун Арене" начнется в 19:00. "Скакуны" лидируют в турнирной таблице с 27 очками. Представитель Товуза занимает шестое место, набрав 12 очков. Встреча III тура между командами, которая ранее была отложена, состоится 9 ноября.

Команды до сих пор не встречались в рамках первенства страны.

Премьер-лига Азербайджана

XI раунд

20 октября (четверг)

"Карабах" - "Туран Товуз"

Судьи: Вугар Гасанлы, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Кямранбей Рагимов

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Джаваншир Юсифов

Судья-инспектор: Гюльага Джабаров

"Азерсун Арена", 19:00.

Отметим, что в рамках XI тура 22 октября сыграют "Габала" и "Кяпаз", "Сумгайыт" и "Зиря". На следующий день встретится "Сабаил" и "Шамахы", а также пройдет бакинское дерби между "Нефтчи" и "Сабахом".