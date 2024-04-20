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Премьер-лига: "Карабах" примет "Габалу", а клуб "Зиря" - "Нефтчи"

Премьер-лига: "Карабах" примет "Габалу", а клуб "Зиря" - "Нефтчи" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры XXXI тура.
Футбол
20 апреля 2024 г. 09:49
Премьер-лига: Карабах примет Габалу, а клуб Зиря - Нефтчи

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры XXXI тура.

Как сообщает Report, в первом матче тура "Карабах" примет "Габалу". Агдамский клуб имеет в активе 72 очка, а "красно-черные" заняли последнее восьмое место с 16 очками.

Во втором матче дня "Нефтчи" сыграет в гостях с "Зиря". Хозяева поля занимают четвертое место с 46 очками, а "черно-белые" - третье место с 47 очками.

Премьер-лига Азербайджана

XXXI тур

20 апреля (суббота)

16:30. "Карабах" – "Габала”

Судьи: Фарид Гаджиев, Парвин Талыбов, Рахман Имами, Кямранбек Рагимов

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

19:00. "Зиря" - "Нефтчи"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Отметим, что накануне "Сумгайыт" на выезде обыграл "Туран Товуз" со счетом 4:1. XXXI тур завершится 21 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ"ni, "Zirə" "Neftçi"ni qəbul edəcək

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