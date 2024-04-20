Премьер-лига: "Карабах" примет "Габалу", а клуб "Зиря" - "Нефтчи"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры XXXI тура.
Как сообщает Report, в первом матче тура "Карабах" примет "Габалу". Агдамский клуб имеет в активе 72 очка, а "красно-черные" заняли последнее восьмое место с 16 очками.
Во втором матче дня "Нефтчи" сыграет в гостях с "Зиря". Хозяева поля занимают четвертое место с 46 очками, а "черно-белые" - третье место с 47 очками.
Премьер-лига Азербайджана
XXXI тур
20 апреля (суббота)
16:30. "Карабах" – "Габала”
Судьи: Фарид Гаджиев, Парвин Талыбов, Рахман Имами, Кямранбек Рагимов
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
19:00. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
Отметим, что накануне "Сумгайыт" на выезде обыграл "Туран Товуз" со счетом 4:1. XXXI тур завершится 21 апреля.