Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура
Футбол
- 17 октября, 2025
- 21:11
Агдамский "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на "Азерсун Арене" в Баку, где агдамцы проводят домашние встречи, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе "Туран Товуз" Алехандро Серрано отличился с пенальти на 40-й минуте, голы за "Карабах" забили Нариман Ахундзаде (55-я минута) и Абдулла Зубир (63-я минута).
После этого результата подопечные Гурбана Гурбанова, набрав 16 очков, поднялись на первое место в чемпионате, у товузцев в активе 15 баллов и вторая строчка в турнирной таблице.
Отметим, что в состоявшемся ранее матче 8-го тура "Шамахы" - "Кяпаз" гянджинцы одержали победу со счетом 4:1, итоги тура будут подведены 19 октября.
Последние новости
21:35
Фото
Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025Армия
21:31
Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с ТрампомДругие страны
21:30
В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и ПутинаДругие страны
21:22
Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огняДругие страны
21:11
Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тураФутбол
21:00
Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31COP29
20:57
Фото
Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета АзербайджанаПроисшествия
20:54
В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости АзербайджанаВнешняя политика
20:47