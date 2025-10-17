Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

Агдамский "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на "Азерсун Арене" в Баку, где агдамцы проводят домашние встречи, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе "Туран Товуз" Алехандро Серрано отличился с пенальти на 40-й минуте, голы за "Карабах" забили Нариман Ахундзаде (55-я минута) и Абдулла Зубир (63-я минута).

После этого результата подопечные Гурбана Гурбанова, набрав 16 очков, поднялись на первое место в чемпионате, у товузцев в активе 15 баллов и вторая строчка в турнирной таблице.

Отметим, что в состоявшемся ранее матче 8-го тура "Шамахы" - "Кяпаз" гянджинцы одержали победу со счетом 4:1, итоги тура будут подведены 19 октября.