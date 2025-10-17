Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

    Футбол
    • 17 октября, 2025
    • 21:11
    Премьер-лига: Карабах обыграл Туран Товуз в матче 8-го тура

    Агдамский "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на "Азерсун Арене" в Баку, где агдамцы проводят домашние встречи, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе "Туран Товуз" Алехандро Серрано отличился с пенальти на 40-й минуте, голы за "Карабах" забили Нариман Ахундзаде (55-я минута) и Абдулла Зубир (63-я минута).

    После этого результата подопечные Гурбана Гурбанова, набрав 16 очков, поднялись на первое место в чемпионате, у товузцев в активе 15 баллов и вторая строчка в турнирной таблице.

    Отметим, что в состоявшемся ранее матче 8-го тура "Шамахы" - "Кяпаз" гянджинцы одержали победу со счетом 4:1, итоги тура будут подведены 19 октября.

    Премьер-лига Азербайджана футбол ФК "Карабах" клуб "Туран Товуз"
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edib

    Последние новости

    21:35
    Фото

    Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025

    Армия
    21:31

    Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

    Другие страны
    21:30

    В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и Путина

    Другие страны
    21:22

    Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

    Другие страны
    21:11

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Туран Товуз" в матче 8-го тура

    Футбол
    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей