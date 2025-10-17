Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edib
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 20:55
Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da baş tutan qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.
"Turan Tovuz"dan Alexandro Serrano 40-cı dəqiqədə penaltidən fərqlənib. "Qarabağ"ın qollarını isə Nəriman Axundzadə (55-ci dəqiqə) və Abdullah Zubir (63-cü dəqiqə) rəqib qapısından keçiriblər.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 16-ya çatdıran Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda turnir cədvəlinin ilk pilləsinə yüksəlib. "Turan Tovuz" isə 15 xalla ikincidir.
Qeyd edək ki, turun bu gün baş tutan "Şamaxı" - "Kəpəz" matçında Gəncə təmsilçisi 4:1 hesablı qələbə qazanıb. VIII tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
21:07
Tramp Zelenski ilə Budapeştdə Putinlə mümkün görüşü müzakirə edəcəkDigər ölkələr
20:56
Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu keçirilibKomanda
20:55
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Turan Tovuz"u məğlub edibFutbol
20:50
Nazir: "Azərbaycan Maldiv adaları üçün "yaşıl enerji"nin inkişafı sahəsində potensial müttəfiqdiir"Energetika
20:46
Həyəcan dolu anlar - daha bir "Zeekr 001" qalibi bəlli oldu!İKT
20:41
Foto
Məhkəmədə Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanın suverenliyi əleyhinə çağırışları tədqiq olunubHadisə
20:38
Muxtar Babayev türkiyəli nazirlə COP31-i müzakirə edibCOP29
20:28
Mehriban Əliyeva Roma Papası ilə görüşü barədə paylaşım edibXarici siyasət
20:18