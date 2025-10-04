Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Кяпяз"

    Футбол
    • 04 октября, 2025
    • 19:03
    Премьер-лига: Карабах обыграл Кяпяз

    "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в матче VII тура Премьер-лиги Азербайджана на "Azersun Arena" принимали "Кяпяз".

    Встреча завершилась победой агдамской команды со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Сэмми Ммае.

    Проведя на одну игру меньше, "скакуны" с 13 очками расположились на втором месте турнирной таблицы. Представитель Гянджи, проигравший все семь матчей, занимает 12-ю строчку.

    Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится в гостях с "Сумгайытом".

    Отметим, что VII тур завершится 5 октября. Накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Имышлы" со счетом 2:0, а встреча "Зиря" - "Нефтчи" завершилась вничью - 2:2.

    "Карабах" Кяпяз Премьер-лига Азербайджана футбол
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"i məğlub edib

    Последние новости

    19:43

    МВД Грузии: Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    В регионе
    19:35

    Премьер-министр Пакистана посетит Малайзию

    Другие страны
    19:25

    Прокуратура Украины сообщила о гибели человека после удара РФ по вокзалу в Шостке - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    19:24
    Фото

    Семь азербайджанских борцов завоевали медали на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    19:14

    Лондонская полиция арестовала десятки людей на акции протеста

    Другие страны
    19:03

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Кяпяз"

    Футбол
    18:54

    Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке увеличилось до двух - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:49
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанская сборная по дзюдо взяла пятое золото - ОБНОВЛЕНО-7

    Индивидуальные
    18:45

    В Джебраиле состоялся праздничный концерт по случаю Дня города

    Kультурная политика
    Лента новостей