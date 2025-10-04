Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Кяпяз"
Футбол
- 04 октября, 2025
- 19:03
"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в матче VII тура Премьер-лиги Азербайджана на "Azersun Arena" принимали "Кяпяз".
Встреча завершилась победой агдамской команды со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Сэмми Ммае.
Проведя на одну игру меньше, "скакуны" с 13 очками расположились на втором месте турнирной таблицы. Представитель Гянджи, проигравший все семь матчей, занимает 12-ю строчку.
Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится в гостях с "Сумгайытом".
Отметим, что VII тур завершится 5 октября. Накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Имышлы" со счетом 2:0, а встреча "Зиря" - "Нефтчи" завершилась вничью - 2:2.
Последние новости
19:43
МВД Грузии: Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворцаВ регионе
19:35
Премьер-министр Пакистана посетит МалайзиюДругие страны
19:25
Прокуратура Украины сообщила о гибели человека после удара РФ по вокзалу в Шостке - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
19:24
Фото
Семь азербайджанских борцов завоевали медали на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
19:14
Лондонская полиция арестовала десятки людей на акции протестаДругие страны
19:03
Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Кяпяз"Футбол
18:54
Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке увеличилось до двух - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:49
Фото
III Игры СНГ: Азербайджанская сборная по дзюдо взяла пятое золото - ОБНОВЛЕНО-7Индивидуальные
18:45