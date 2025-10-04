Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Кяпяз"

"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в матче VII тура Премьер-лиги Азербайджана на "Azersun Arena" принимали "Кяпяз".

Встреча завершилась победой агдамской команды со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Сэмми Ммае.

Проведя на одну игру меньше, "скакуны" с 13 очками расположились на втором месте турнирной таблицы. Представитель Гянджи, проигравший все семь матчей, занимает 12-ю строчку.

Во втором матче дня "Туран Товуз" встретится в гостях с "Сумгайытом".

Отметим, что VII тур завершится 5 октября. Накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Имышлы" со счетом 2:0, а встреча "Зиря" - "Нефтчи" завершилась вничью - 2:2.