    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"i məğlub edib

    Futbol
    04 oktyabr, 2025
    18:51
    Premyer Liqa: Qarabağ Kəpəzi məğlub edib

    "Qarabağ" komandası Misli Premyer Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv VII turda "Kəpəz"i qəbul edib.

    "Azersun Arena"dakı qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qalibiyyəti ilə bitib.

    37-ci dəqiqədə Samy Mmae fərqlənib. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən "köhlən atlar" 13 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Yeddi matçın hamısında məğlub olan Gəncə təmsilçisi 12-ci sıradadır.

    Günün ikinci matçında "Turan Tovuz" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, VII tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "İmişli"ni iki cavabsız qolla üstələyib. "Zirə" - "Neftçi" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Кяпяз"

