Parlament Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə müraciət qəbul edəcək
- 26 dekabr, 2025
- 17:26
Milli Məclis Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə müraciət qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin payız sessiyası üzrə dekabrın 30-da keçiriləcək sonuncu plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Qeyd edək ki, iclasın gündəliyinə, ümumilikdə, 15 məsələnin müzakirəsi daxil edilib.
