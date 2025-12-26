İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində daha 6 çəkidə mükafatçılar bəlli olub

    Fərdi
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:34
    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində daha 6 çəkidə mükafatçılar bəlli olub

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində daha 6 çəkidə mükafatçılar bəlli olub.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışın ikinci günündə 139 idmançı gücünü sınayıb.

    Qızlar 40, 52, 70, oğlanlar isə 42, 55 və 73 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparıblar.

    Qızlar

    40 kq

    1. Nərgiz Fərzəliyeva (RKİM)

    2. Fatimeyizəhraxanım Məmmədzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)

    3. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM), Nuray Ağahüseynzadə (Xızı UGİŞM)

    52 kq

    1. Nuray Nağıyeva (Şuşa UGİM)

    2. Naziləzəhra Rüstəmli (ACF)

    3. Sevinc Məmmədzadə (Neftçi İK), Səma Qurbanova (Kanokan-TT İK)

    70 kq

    1. Zümrüd Əliyeva (RKİM)

    2. Aytac Rüstəmova (Goranboy UGİM)

    3. Zeynəb Mehti (Turan İK)

    Oğlanlar

    42 kq

    1. Ayhan Musazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Fərid Abdullayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Fərid Babayev (Lokomotiv İK), 3. Cəfər Həmzəyev (Neftçi Siyəzən)

    55 kq

    1. Yusif Şahverdili (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Yusif Qurbanov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Fərid Hüseynov (Atilla İK), Əli Mustafazadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    73 kq

    1. Əli Qulamlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. İbrahim Əliyev (Günəşli İK)

    3. Kərim Məmmədov (Ramana İM), Rəsul Əliyev (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    Qeyd edək ki, Azərbaycan birinciliyi dekabrın 28-də başa çatacaq.

    cüdo Azərbaycan birinciliyi Azərbaycan Cüdo Federasiyası

    Son xəbərlər

    18:05

    Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyik

    Xarici siyasət
    18:04

    XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur

    Xarici siyasət
    18:03

    XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmür

    Xarici siyasət
    17:57
    Foto

    "Global Media Group"da qanvermə aksiyası keçirilib

    Media
    17:55

    Azərbaycanın "qara siyahı"sında olan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Xarici siyasət
    17:54

    XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur

    Xarici siyasət
    17:53
    Foto

    Leyla Əliyeva "YAŞA" Mərkəzində yaşlı nəslin nümayəndələri ilə görüşüb

    Sosial müdafiə
    17:48

    Ceyhun Bayramov: Ermənistana səfər edə bilərəm

    Daxili siyasət
    17:47

    Nazir: Bizim üçün əsas olan Ermənistan konstitusiyasında Müstəqillik Aktına istinadın dəyişməsidir - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti