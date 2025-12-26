14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində daha 6 çəkidə mükafatçılar bəlli olub
- 26 dekabr, 2025
- 17:34
14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində daha 6 çəkidə mükafatçılar bəlli olub.
"Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışın ikinci günündə 139 idmançı gücünü sınayıb.
Qızlar 40, 52, 70, oğlanlar isə 42, 55 və 73 kq çəki dərəcələrində mübarizə aparıblar.
Qızlar
40 kq
1. Nərgiz Fərzəliyeva (RKİM)
2. Fatimeyizəhraxanım Məmmədzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ)
3. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM), Nuray Ağahüseynzadə (Xızı UGİŞM)
52 kq
1. Nuray Nağıyeva (Şuşa UGİM)
2. Naziləzəhra Rüstəmli (ACF)
3. Sevinc Məmmədzadə (Neftçi İK), Səma Qurbanova (Kanokan-TT İK)
70 kq
1. Zümrüd Əliyeva (RKİM)
2. Aytac Rüstəmova (Goranboy UGİM)
3. Zeynəb Mehti (Turan İK)
Oğlanlar
42 kq
1. Ayhan Musazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Fərid Abdullayev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Fərid Babayev (Lokomotiv İK), 3. Cəfər Həmzəyev (Neftçi Siyəzən)
55 kq
1. Yusif Şahverdili (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
2. Yusif Qurbanov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
3. Fərid Hüseynov (Atilla İK), Əli Mustafazadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
73 kq
1. Əli Qulamlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. İbrahim Əliyev (Günəşli İK)
3. Kərim Məmmədov (Ramana İM), Rəsul Əliyev (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
Qeyd edək ki, Azərbaycan birinciliyi dekabrın 28-də başa çatacaq.