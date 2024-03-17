Премьер-лига: "Карабах" на выезде обыграл "Туран Товуз"

Состоялся очередной матч XXVII тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Состоялся очередной матч XXVII тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report , в первой встрече дня "Туран Товуз" принимал "Карабах". Игра завершилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе хозяев поля с пенальти на 10-й минуте отличился Отто Джон. Голы за агдамский клуб забили Нариман Ахундзаде (56-я минута), Патрик Андраде (73) и Торал Байрамов (90+4, пенальти).

"Карабах", лидирующий в чемпионате страны, увеличил количество своих очков до 66. Товузский клуб (35) занимает седьмое место.

Напомним, что тур завершится матчем "Сумгайыт" - "Сабах", который состоится 17 марта. В предыдущих играх "Нефтчи" разгромил "Сабаил" (3:0), "Зиря" обыграла "Кяпаз" (2:1), а в матче "Араз-Нахчыван" - "Габала" победитель не определился (1:1).