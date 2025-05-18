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Премьер-лига: "Карабах" крупно обыграл "Кяпаз" в матче 35-го тура

Премьер-лига: "Карабах" крупно обыграл "Кяпаз" в матче 35-го тура Агдамский "Карабах" крупно обыграл гянджинский "Кяпаз" в матче 35-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
18 мая 2025 г. 21:06
Премьер-лига: Карабах крупно обыграл Кяпаз в матче 35-го тура

Агдамский "Карабах" крупно обыграл гянджинский "Кяпаз" в матче 35-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, заключительная встреча тура, прошедшая на "Азерсун Арене", завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе агдамской команды отличились Леандро Андраде (31), Алексей Кащук (72) и Муса Гурбанлы (82).

Коллектив под руководством Гурбана Гурбанова, набрав 86 очков, гарантировал чемпионство за три тура до конца сезона, у гянджинцев в активе 32 балла и восьмая позиция в турнирной таблице.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Туран Товуз" на выезде победил "Сумгайыт", а "Араз-Нахчыван" обыграл "Шамахы" со счетом 1:0. "Нефтчи" одолел "Сабаил", забив три безответных мяча. В противостоянии "Зиря" - "Сабах" победитель не определился - 1:1.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоPremyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edib

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