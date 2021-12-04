Премьер-лига Азербайджана: XIII тур берет старт двумя матчами

Сегодня стартует 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день будут сыграны два матча.

На старте отношения между собой выяснят аутсайдеры. "Кешля", занимающая 7-е место с 10 очками, примет "Сабаил", набравший на очко меньше и находящийся на последнем месте.

Следующая игра пройдет между клубами "Карабах" и "Сабах". На данный момент агдамский клуб с 27 очками лидирует в турнирной таблице . А столичный представитель с 14 баллами идет на 5-м месте.

Премьер-лига Азербайджана

XIII тур

4 декабря (суббота)

16:00. "Кешля" - "Сабаил"

Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

"АСК Арена".

18:15. "Карабах" - "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

"Азерсун Арена".

Отметим, что тур завершится 5 декабря матчами "Нефтчи" - "Сумгайыт" и "Зиря" - "Габала".