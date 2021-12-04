Премьер-лига Азербайджана: XIII тур берет старт двумя матчами

Сегодня стартует 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый день будут сыграны два матча.
На старте отношения между собой выяснят аутсайдеры. "Кешля", занимающая 7-е место с 10 очками, примет "Сабаил", набравший на очко меньше и находящийся на последнем месте.
Следующая игра пройдет между клубами "Карабах" и "Сабах". На данный момент агдамский клуб с 27 очками лидирует в турнирной таблице . А столичный представитель с 14 баллами идет на 5-м месте.
Премьер-лига Азербайджана
XIII тур
4 декабря (суббота)
16:00. "Кешля" - "Сабаил"
Судьи: Рауф Джабаров, Намиг Гусейнов, Джаваншир Юсифов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
"АСК Арена".
18:15. "Карабах" - "Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
"Азерсун Арена".
Отметим, что тур завершится 5 декабря матчами "Нефтчи" - "Сумгайыт" и "Зиря" - "Габала".