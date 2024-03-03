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Премьер-лига Азербайджана: В матче 25-го тура "Нефтчи" сыграет с "Карабахом"

Премьер-лига Азербайджана: В матче 25-го тура "Нефтчи" сыграет с "Карабахом" Сегодня будут подведены итоги 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
3 марта 2024 г. 09:06
Премьер-лига Азербайджана: В матче 25-го тура Нефтчи сыграет с Карабахом

Сегодня будут подведены итоги 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний день сойдутся две пары.

Сначала "Габала" из одноименного города примет бакинский "Сабаил". Региональный клуб идет на последней строчке турнирной таблицы с 15 очками, бакинцы занимают 6-ю строчку, набрав 34 балла.

Во втором матче "Нефтчи" на домашней арене встретится с "Карабахом". Хозяева (36 очков) расположились на втором месте, отставание от "скакунов", которые лидируют в турнирной таблице, составляет 21 очко.

Премьер-лига Азербайджана
XXV тур
16:00. "Габала" - "Сабаил"
Судьи: Рауф Джабаров, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
Габалинский городской стадион

19:00. "Нефтчи" – "Карабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Бариш Шимшек
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Нефтчи Арена".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Bu gün "Neftçi" - "Qarabağ" oyunu baş tutacaq

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