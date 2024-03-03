Премьер-лига Азербайджана: В матче 25-го тура "Нефтчи" сыграет с "Карабахом"

Сегодня будут подведены итоги 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в последний день сойдутся две пары.

Сначала "Габала" из одноименного города примет бакинский "Сабаил". Региональный клуб идет на последней строчке турнирной таблицы с 15 очками, бакинцы занимают 6-ю строчку, набрав 34 балла.

Во втором матче "Нефтчи" на домашней арене встретится с "Карабахом". Хозяева (36 очков) расположились на втором месте, отставание от "скакунов", которые лидируют в турнирной таблице, составляет 21 очко.

Премьер-лига Азербайджана

XXV тур

16:00. "Габала" - "Сабаил"

Судьи: Рауф Джабаров, Муслим Алиев, Джамиль Гулиев, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Габалинский городской стадион

19:00. "Нефтчи" – "Карабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Бариш Шимшек

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Нефтчи Арена".