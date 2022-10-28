Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" примет "Сумгайыт"

Сегодня стартует 12-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает
Товузский клуб, сыгравший на один матч меньше соперника, с 10 очками занимает 7-е место. Гости занимают последнюю строчку турнирной таблицы с 4 очками.
Команды встречались в премьер-лиге один раз, игра завершилась вничью.
Премьер-лига Азербайджана
XII тур
15:00. "Туран Товуз" - "Сумгайыт"
Товузский городской стадион.
Отметим, что матчи XII тура "Кяпаз" - "Сабаил", "Зиря" - "Нефтчи" состоятся 29, а "Шамахы" - "Карабах" и "Сабах" - "Габала пройдут 30 октября.