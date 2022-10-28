Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" примет "Сумгайыт"

Сегодня стартует 12-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует 12-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первый игровой день состоится один матч. "Туран Товуз" примет "Сумгайыт".

Товузский клуб, сыгравший на один матч меньше соперника, с 10 очками занимает 7-е место. Гости занимают последнюю строчку турнирной таблицы с 4 очками.

Команды встречались в премьер-лиге один раз, игра завершилась вничью.

Премьер-лига Азербайджана

XII тур

15:00. "Туран Товуз" - "Сумгайыт"

Товузский городской стадион.

Отметим, что матчи XII тура "Кяпаз" - "Сабаил", "Зиря" - "Нефтчи" состоятся 29, а "Шамахы" - "Карабах" и "Сабах" - "Габала пройдут 30 октября.