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Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" на выезде сенсационно обыграл "Сабах"

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" на выезде сенсационно обыграл "Сабах" Футбольный клуб "Туран Товуз" на выезде сенсационно обыграл "Сабах" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
19 февраля 2023 г. 18:37
Премьер-лига Азербайджана: Туран Товуз на выезде сенсационно обыграл Сабах

Футбольный клуб "Туран Товуз" на выезде сенсационно обыграл "Сабах" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, счет на 11-й минуте открыли гости. Форвард товузцев Натан Одува реализовал выход один на один с вратарем. На 35-й минуте был назначен пенальти в ворота хозяев, на что в резкой форме выразил свой протест главный тренер бакинской команды Мурад Мусаев. За эмоциональное поведение наставника "Сабах" судья показал красную карточку и удалил его с технической зоны. Однако Айхан Гусейнов не смог реализовать 11-метровый удар.

На 64-й минуте матча А.Гусейнов поразил ворота соперника и установил окончательный счет - 0:2.

После этого результата "Туран Товуз" увеличил количество очков до 26 и укрепился на шестой строчке турнирной таблицы. "Сабах" идет вторым с 53 очками.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Sabah”la səfər oyununda sensasiya edib

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